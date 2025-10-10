«КОС-Синтез» разгромил в Казани «Штурм-2002» в чемпионате России
Одержали вторую подряд победу в турнире
«КОС-Синтез» разгромил в Казани «Штурм-2002» со счетом 22:5 в матче чемпионата Евразийской ватерпольной лиги. Команда Евгения Ярощука одержала вторую подряд победу в турнире.
Исход матча был предрешен еще в первой половине игры, «КОС-Синтез» вел со счетом 14:1. В третьей и четвертой четверти казанцы легко довели встречу до победы.
В составе «КОС-Синтеза» четыре мяча забил Никита Деревянкин, по три гола в активе Николая Лазарева, Даниила Пронина, Аделя Латыпова, Сергея Лисунова и Романа Шепелева.
Ранее казанская команда стартовала в чемпионате Евразийской ватерпольной лиги с победы над «КОС-Синтез-УОР». В нынешнем сезоне «КОС-Синтез» выступает в ранге действующего чемпиона турнира.
