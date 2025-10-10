Швеция выделит $367 млн на борьбу с беспилотниками

Там планируют приобрести системы для уничтожения БПЛА, разместить дроны-охотники на авиабазах и установить датчики для создания помех

Швеция инвестирует 3,5 млрд шведских крон ($367,11 млн) в усиление систем противодействия БПЛА, заявил министр обороны страны Пол Йонсон. Причиной стала растущая угроза, связанная с участившимися случаями нарушения воздушного пространства, передает Reuters.

— Недавние нарушения и случаи обнаружения беспилотников напоминают нам о том, что угрозы с воздуха становятся все более серьезной частью современной войны. Мы должны защищаться от этого, — написал министр обороны в соцсети X.

В рамках программы укрепления обороноспособности Швеция, являющаяся членом НАТО, планирует приобрести системы для уничтожения БПЛА, разместить дроны-охотники на авиабазах и установить датчики для создания помех.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила расширить проект «Восточный дозор» (Eastern Flank Watch) по защите ЕС от БПЛА на южные границы союза с целью борьбы с нелегальной миграцией. Проект предполагает создание комплексной системы мониторинга и перехвата целей на суше, в воздухе и на море.



Рената Валеева