Умер сын экс-министра юстиции Татарстана Ильдар Курманов

О причинах смерти не сообщается

Фото: Олег Тихонов

Умер сын экс-министра юстиции Татарстана Мидхата Курманова — Ильдар Курманов. Об этом стало известно из сообщения Минюста на официальном портале. Причина смерти не называется.

— Коллектив Министерства выражает искренние соболезнования бывшему министру юстиции Республики Татарстан Курманову Мидхату Мазгутовичу и его супруге в связи с безвременным уходом из жизни их сына — Курманова Ильдара Мидхатовича, — сказано в сообщении.

Напомним, что Ильдар Курманов в 2013 году стал фигурантом уголовного дела. Он был обвинен в хищении 47 млн рублей у компании «Леруа Мерлен» в ходе строительства магазина в Казани. В 2017 году он вышел на свободу. «Реальному времени» тогда удалось поговорить с Курмановым-младшим сразу после освобождения. Подробнее — в материале.

Наталья Жирнова