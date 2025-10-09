GitHub перенесет инфраструктуру на Azure

Миграция займет два года и отсрочит разработку новых функций

Компания GitHub, принадлежащая Microsoft, планирует полностью перенести свою инфраструктуру на платформу Azure. Это решение связано с нехваткой ресурсов в дата-центре в Вирджинии и растущими требованиями сервисов искусственного интеллекта и Copilot.

По сообщению технического директора GitHub Владимира Федорова, на миграцию отведено 24 месяца, но реально выполнить работу нужно за 12 месяцев, учитывая шестимесячный период параллельной работы на старой и новой инфраструктуре. Федоров подчеркнул, что сейчас необходимо отложить разработку новых функций и сосредоточиться на переносе сервисов.

Ранее GitHub уже предпринимал попытки частично перенести свои сервисы на Azure, но эти усилия были нерегулярными и иногда неудачными. Есть проекты, которые уже используют облачные сервисы Azure, например программа по размещению данных в Европе (Project Proxima).

Некоторые сотрудники GitHub обеспокоены миграцией, так как считают, что перенос кластеров MySQL на Azure может привести к новым сбоям в работе сервиса. В последнее время GitHub действительно сталкивался с частыми перебоями в работе из-за ограничений дата-центра.

Артем Гафаров