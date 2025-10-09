В Уфе задержали мужчину, сбросившего трехлетнего ребенка с четвертого этажа

По предварительным данным, в момент инцидента матери девочки дома не было — она уехала со старшим сыном в санаторий

Правоохранительные органы задержали 34-летнего жителя Уфы, подозреваемого в покушении на убийство своей трехлетней дочери. Инцидент произошел на улице Ульяновых, где мужчина, находясь с ребенком в квартире, выбросил девочку с четвертого этажа. В настоящее время ребенок находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, сообщили в пресс-службе Следкома Башкортостана.

Следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Уфы возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и пункту «в» части 2 статьи 105 УК. Как сообщает СУ СК России по Башкортостану, в настоящее время с задержанным проводятся следственные действия. На место происшествия выехали следователи и криминалисты, которые осуществляют первоначальные следственные действия и собирают доказательства.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора Орджоникидзевского района Рустам Ишмухаметов для координации действий правоохранительных органов.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев также прокомментировал ситуацию в своем телеграм-канале, отметив серьезность происшествия и необходимость тщательного расследования.



Анастасия Фартыгина