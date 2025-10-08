Татарстанская компания откроет офис в Индии для продвижения медсимуляторов

Компания «Эйдос», российский разработчик и производитель высокотехнологичных медицинских симуляторов, планирует открыть представительство в Индии в ноябре 2025 года. Об этом сообщил руководитель отдела внешнеэкономической деятельности «Эйдос» Ильнур Низамиев на бизнес-форуме «TIME: Россия — Индия. Взаимная эффективность», передает ТАСС.

Решение об открытии офиса обусловлено необходимостью укрепления позиций компании на индийском рынке, с которым «Эйдос» сотрудничает уже четыре года. Налажены серийные поставки и функционирует сеть дистрибьюторов, однако для дальнейшего развития требуется более тесное взаимодействие с заказчиками.

— Мы уже работаем где-то четыре года с Индией. И уже налажены поставки серийные, есть действующие дистрибьюторы. В этом году мы приняли решение, что необходимо еще другую стратегию продвижения наших брендов проверить. Это открытие собственного офиса. И сейчас, к концу октября, закончим регистрацию. И в ноябре приступим к операционной деятельности, — заявил Низамиев.

Представительство в Индии станет первым зарубежным офисом компании «Эйдос».

— Ожидания большие. В Индии только частных медицинских колледжей более чем 300, добавить еще госсектор — рынок огромнейший. Даже если мы займем небольшую долю от этого рынка, уже будет успех, — подчеркнул Низамиев.

