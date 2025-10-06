Песков: обвинения в причастности России к полетам дронов в Европе безосновательны

По словам пресс-секретаря, в последние дни в Европе наблюдается «дроновая истерия»

Россия считает безосновательными и огульными заявления руководителей стран ЕС, включая канцлера ФРГ Фридриха Мерца, связывающих с Москвой полеты беспилотников в различных частях Европы. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сегодня министр обороны Германии Борис Писториус обвинил Путина в организации попадания беспилотников в воздушное пространство Германии.

— В Европе много политиков, которые склонны сейчас во всем винить Россию. Делают они это все всегда безосновательно, огульно. Так к этим обвинениям мы и относимся, — заметил представитель Кремля.

По словам Пескова, в последние дни в Европе наблюдается «дроновая истерия», когда воздушное пространство крупных городов закрывается из-за полетов неизвестных беспилотников. На фоне инициативы Брюсселя создать «стену дронов» на восточных границах ЕС каждый подобный инцидент в прессе и политической риторике неизменно связывается с Россией.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не имеет никакого отношения к инцидентам, и высказывал предположение, что они используются европейскими политиками, чтобы отвлечь внимание населения от более насущных проблем.

— С этими дронами история по меньшей мере странная. Но никаких оснований обвинять в этом Россию нет, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля напомнил о недавнем случае ареста в одном из европейских городов местного авиалюбителя, испытывавшего дрон и не имевшего никакого отношения к России.

— Это один конкретный маленький частный пример, но, наверное, надо как-то шире иметь кругозор, — заключил Песков.

Рената Валеева