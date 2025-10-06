Акции квантовых компаний подскочили на фоне инвестиций и заказов на оборудование

Рост связан с заказами на квантовые компьютеры, государственными инвестициями и поддержкой крупных компаний

Фото: Артем Дергунов

Акции компаний в сфере квантовых технологий выросли на прошлой неделе более чем на 20%, продолжив значительный рост с начала года. Некоторые компании уже утроили стоимость своих акций с начала 2025 года, а другие показали рост более чем на 30%.

Подорожание акций связано с серией позитивных новостей в отрасли. Некоторые компании объявили о крупных заказах на квантовые компьютеры, а также о привлечении инвестиций от правительств и частных фондов. Например, правительство Дании и крупный фармацевтический холдинг вложили сотни миллионов евро в квантовые разработки.

Компания Nvidia на этой неделе подчеркнула в блоге, что ускоренные вычисления могут способствовать «прорывам в квантовых технологиях сегодня и в будущем».

Инвесторы активно вкладываются в квантовые технологии в 2025 году, так как крупные технологические компании объявили о новых чипах, многомиллионных инвестициях и научных проектах.

Малые компании также добиваются успехов: стартапы в США и Европе привлекают сотни миллионов долларов и совершают стратегические поглощения.

Сторонники квантовых технологий утверждают, что эти компьютеры смогут решать задачи, слишком сложные для обычных ПК, и анализировать большие объемы данных. Критики отмечают, что технология все еще требует доработки, прежде чем она станет коммерчески успешной. По словам директора по оборудованию Google Quantum AI Джулиана Келли, настоящий прорыв в отрасли ожидается примерно через пять лет.

Артем Гафаров