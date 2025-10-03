В Татарстане потушили шесть пожаров за сутки
В два раза больше выездов МЧС совершили на ложные вызовы
За 2 октября пожарно-спасательные подразделения потушили шесть возгораний, из которых три пожара произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ.
Помимо ликвидации возгораний, сотрудники службы выполняли и другие задачи. В течение дня было зафиксировано 12 случаев ложных вызовов. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения пять раз привлекались для оказания содействия другим экстренным службам.
Значительную часть работы составили выезды на места аварий. Спасатели 7 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Этой ночью четыре автомобиля столкнулись в массовой аварии на Оренбургском тракте. Двое водителей были зажаты в своих машинах.
