В Татарстане потушили шесть пожаров за сутки

В два раза больше выездов МЧС совершили на ложные вызовы

За 2 октября пожарно-спасательные подразделения потушили шесть возгораний, из которых три пожара произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Помимо ликвидации возгораний, сотрудники службы выполняли и другие задачи. В течение дня было зафиксировано 12 случаев ложных вызовов. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения пять раз привлекались для оказания содействия другим экстренным службам.

Значительную часть работы составили выезды на места аварий. Спасатели 7 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Этой ночью четыре автомобиля столкнулись в массовой аварии на Оренбургском тракте. Двое водителей были зажаты в своих машинах.

Наталья Жирнова