Новости общества

17:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане потушили шесть пожаров за сутки

10:25, 03.10.2025

В два раза больше выездов МЧС совершили на ложные вызовы

В Татарстане потушили шесть пожаров за сутки
Фото: взято с телеграм-канала ГУ МЧС по Забайкальскому краю

За 2 октября пожарно-спасательные подразделения потушили шесть возгораний, из которых три пожара произошли в жилом секторе, сообщает ГУ МЧС по РТ.

Помимо ликвидации возгораний, сотрудники службы выполняли и другие задачи. В течение дня было зафиксировано 12 случаев ложных вызовов. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения пять раз привлекались для оказания содействия другим экстренным службам.

Значительную часть работы составили выезды на места аварий. Спасатели 7 раз привлекались для ликвидации последствий ДТП. Этой ночью четыре автомобиля столкнулись в массовой аварии на Оренбургском тракте. Двое водителей были зажаты в своих машинах.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также