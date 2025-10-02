Госдолг США достиг рекордных $37,6 трлн, увеличившись на $2,2 трлн за год

Госдолг США по итогам 2025 финансового года, который завершился 30 сентября, увеличился на $2,2 трлн, достигнув отметки в $37,6 трлн. Такие данные приводит РИА «Новости».

Это уже четвертый год подряд, когда госдолг США прибавляет как минимум $2 трлн. Наибольший скачок был зафиксирован в 2020 году, когда из-за масштабных мер поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса задолженность выросла на $4,2 трлн. В 2021 году рост замедлился до $1,5 трлн, однако с 2022 года вновь ускорился, достигнув $2,5 трлн, а затем $2,2 трлн и $2,3 трлн в последующие годы.

Увеличение госдолга происходит на фоне роста процентных ставок, установленных Федеральной резервной системой (ФРС) США, что увеличивает расходы на обслуживание долга.

Для сравнения, общий объем государственного долга России на 1 сентября 2025 года составлял 31,2 трлн рублей, или $388 млрд, что в 5,6 раза меньше, чем прирост американской задолженности за последний финансовый год.

Рената Валеева