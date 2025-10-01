Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 2 октября
Доллар подешевел на 1,11 рубля, юань — на 0,16 рубля, евро — на 1,23 рубля
Банк России опубликовал курс валют на четверг, 2 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.
Доллар подешевел на 1,11 рубля, юань — на 0,16 рубля, евро — на 1,23 рубля.
Стоимость валют выглядит следующим образом:
- доллар — 81,5 рубля;
- евро — 95,64 рубля;
- юань — 11,39 рубля.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».