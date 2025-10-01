Новости экономики

Центробанк опубликовал официальный курс валют на четверг, 2 октября

18:09, 01.10.2025

Доллар подешевел на 1,11 рубля, юань — на 0,16 рубля, евро — на 1,23 рубля

Фото: Thought Catalog на Unsplash

Банк России опубликовал курс валют на четверг, 2 октября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар подешевел на 1,11 рубля, юань — на 0,16 рубля, евро — на 1,23 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 81,5 рубля;
  • евро — 95,64 рубля;
  • юань — 11,39 рубля.
Рената Валеева

