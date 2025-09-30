Новости общества

05:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Ксения Собчак откроет свой ресторан She в Казани

15:57, 30.09.2025

Детали открытия казанского ресторана, включая точную дату запуска и адрес, пока не разглашаются

Ксения Собчак откроет свой ресторан She в Казани
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

Ксения Собчак и основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков планируют открыть в Казани новый ресторан She.

По информации телеграм-канала «Фудиномика», телеведущая выразила энтузиазм по поводу предстоящего проекта: «Казань — прекрасный город! И будет классно, если там появится мой новый ресторан She. Так что мы в процессе с Борисом».

Концепция ресторана строится на гастрономическом направлении Mediterrasian, объединяющем элементы итальянской и японской кухни. На текущий момент сеть успешно функционирует в Москве, там открыто две локации.

Детали открытия казанского ресторана, включая точную дату запуска и адрес, пока не разглашаются.

Денис Петров

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан

Новости партнеров

Читайте также