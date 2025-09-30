Ксения Собчак откроет свой ресторан She в Казани
Детали открытия казанского ресторана, включая точную дату запуска и адрес, пока не разглашаются
Ксения Собчак и основатель ресторанного альянса White Rabbit Family Борис Зарьков планируют открыть в Казани новый ресторан She.
По информации телеграм-канала «Фудиномика», телеведущая выразила энтузиазм по поводу предстоящего проекта: «Казань — прекрасный город! И будет классно, если там появится мой новый ресторан She. Так что мы в процессе с Борисом».
Концепция ресторана строится на гастрономическом направлении Mediterrasian, объединяющем элементы итальянской и японской кухни. На текущий момент сеть успешно функционирует в Москве, там открыто две локации.
Детали открытия казанского ресторана, включая точную дату запуска и адрес, пока не разглашаются.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».