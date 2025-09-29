Паромная переправа Казань — Верхний Услон сменит расписание с 1 октября
Об этом сообщил речной порт «Казань»
Речной порт «Казань» сообщает об изменении режима работы паромной переправы Казань — Верхний Услон с 1 октября 2025 года.
С этого дня переправа будет осуществлять перевозки с 6:00 до 21:00 по московскому времени.
Пассажирам и водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».