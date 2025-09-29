Новости общества

Паромная переправа Казань — Верхний Услон сменит расписание с 1 октября

20:37, 29.09.2025

Об этом сообщил речной порт «Казань»

Фото: Реальное время

Речной порт «Казань» сообщает об изменении режима работы паромной переправы Казань — Верхний Услон с 1 октября 2025 года.

С этого дня переправа будет осуществлять перевозки с 6:00 до 21:00 по московскому времени.

Пассажирам и водителям рекомендуется учитывать изменения при планировании поездок.

Рената Валеева

