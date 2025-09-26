Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов
Днем местами небольшой дождь
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-западный 6 — 11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +8 до +13 градусов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».