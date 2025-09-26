Новости общества

Сегодня в Татарстане ожидается до +13 градусов

07:00, 26.09.2025

Днем местами небольшой дождь

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северо-западный 6 — 11 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +5 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +8 до +13 градусов.

Галия Гарифуллина

