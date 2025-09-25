ИИ создает «рабочий завал» и тормозит сотрудников

Низкокачественные отчеты, письма и презентации, сгенерированные ИИ, превращаются в workslop («рабочий завал») — мусорный контент, который засоряет рабочий день и тратит время сотрудников, передает Axios

Фото: Реальное время

Исследователи из Стэнфордского университета, работающие совместно с платформой лидерского коучинга BetterUp, отмечают: «Workslop выглядит отточенно, но не имеет реального содержания. После открытия таких документов появляется чувство растерянности, а затем — раздражение. Возникает ощущение, что автор просто использовал ИИ для генерации больших блоков текста, вместо того чтобы подумать самому».

В США 40% офисных работников сталкивались с таким контентом в последние месяцы, тратя на его разбор почти два часа в среднем. Потери продуктивности для крупных компаний могут превышать $9 млн в год.

Эксперты предупреждают, что ИИ может повышать эффективность, но его неправильное использование создает дополнительные проблемы и раздражение в коллективе.

Екатерина Данилова