Салли Руни получила премию Sky Arts за роман Intermezzo, но не смогла приехать в Лондон из-за риска ареста

Автор романа «Нормальные люди» отказалась от поездки в Великобританию после запрета группы Palestine Action

Ирландская писательница Салли Руни получила премию Sky Arts Award за роман Intermezzo, но не смогла присутствовать на церемонии в Лондоне. Мероприятие прошло 16 сентября в Roundhouse, где вручались награды за достижения в литературе, поэзии, телевидении и классической музыке. От имени Руни награду принял ее издатель Алекс Боуэлер. Он зачитал обращение, в котором писательница сообщила, что не может безопасно въехать в Великобританию. По ее словам, существует риск ареста из-за ее публичной поддержки движения Palestine Action, которое британские власти в июле внесли в список запрещенных организаций.

Руни объяснила, что по совету юристов вынуждена отменить все будущие выступления в Британии. Она добавила, что ищет правовую помощь, так как ограничения могут повлиять даже на доступность ее книг для читателей. Писательница также заявила, что будет продолжать поддерживать протестное движение, несмотря на возможные последствия.

В августе она объявила, что часть доходов от своих книг и экранизаций направит на поддержку Palestine Action. Это вызвало правовые риски: по словам юристов, подобные действия могут подпадать под статью 15 закона 2000 года о терроризме. В таком случае человек может быть задержан без ордера. Эксперты отмечают, что высказывания или действия в поддержку организации в публичных пространствах, например на книжных фестивалях, могут повлечь уголовное преследование.

С начала июля в Великобритании задержали более 1600 человек, связанных с деятельностью Palestine Action.

Екатерина Петрова