Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +23 градусов
Будет облачно с прояснениями
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.
