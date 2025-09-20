Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +23 градусов

Будет облачно с прояснениями

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина