Новости общества

06:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +23 градусов

07:00, 20.09.2025

Будет облачно с прояснениями

Сегодня в Татарстане местами ожидается дождь и до +23 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, днем местами с порывами до 14 м/с. Утром температура составит порядка +12 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +18 до +23 градусов.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также