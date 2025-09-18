Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель. Перевод» 2025
В шорт-листы вошли 15 лучших научно-популярных работ.
18 сентября были обнародованы списки финалистов престижных премий в области научно-популярной литературы Дмитрия Зимина «Просветитель» и «Просветитель. Перевод». В шорт-листы вошли 15 лучших научно-популярных работ.
Премия «Просветитель»
В номинации «Естественные и точные науки» представлены следующие работы:
- «Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей» Максима Винарского,
- «Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозона Хиггса» Алексея Левина,
- «Про кабанов, бобров и выхухолей» Надежды Панковой.
В категории «Гуманитарные науки» номинированы:
- «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева.
- «Император Святой Руси» Константина Ерусалимского,
- «Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.» Ивана Кривушин,.
- «За нацию и порядок! Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» Ярослава Шимова и Андрея Шарого.
Премия «Просветитель. Перевод»
В разделе «Естественные и точные науки» отмечены:
- «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы» Мэри Роуч,
- «Это база: Зачем нужна математика в повседневной жизни» Иэна Стюарта,
- «Царство игры. Зачем осьминоги играют в мяч, обезьяны приземляются на брюхо, а слоны катаются по грязи и что это говорит нам о жизни» Дэвида Туми,
- «Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи» Говерта Шиллинга.
В номинации «Гуманитарные науки» представлены:
- «Пиноккио. Философский анализ» Джорджо Агамбена,
- «В тени богов. Императоры в мировой истории» Доминика Ливена,
- «Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания» Фридриха Мейнеке,
- «Конец времен» Петра Турчина.
Состав жюри премии «Просветитель» возглавил Александр Архангельский. В жюри премии «Просветитель. Перевод» председательствует Олег Воскобойников.
Финалистов премии «Просветитель. Перевод» выбирало жюри под председательством Олега Воскобойникова, соучредителя и научного руководителя «Страдариума», медиевиста, доктора исторических наук, доктора Высшей школы социальных наук в Париже.
Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах prometa.pro, ведущая книжных клубов.
Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, кандидат филологических наук, лауреат премии «Просветитель» 2013 года за книгу «Здесь был Рим».
Юлия Синеокая* — доктор философских наук, историк философии, Сорбонна-Пантеон.
Короткий список спецнаграды «ПолитПросвет» будет опубликован 23 сентября. Лауреаты группы премии «Просветитель» станут известны 20 ноября.
Справка
* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов
