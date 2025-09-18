Новости

Объявлены финалисты премий «Просветитель» и «Просветитель. Перевод» 2025

17:12, 18.09.2025 Сюжет:  Книжная полка «Реального времени»

В шорт-листы вошли 15 лучших научно-популярных работ.

Фото: Екатерина Петрова

18 сентября были обнародованы списки финалистов престижных премий в области научно-популярной литературы Дмитрия Зимина «Просветитель» и «Просветитель. Перевод». В шорт-листы вошли 15 лучших научно-популярных работ.

Премия «Просветитель»

В номинации «Естественные и точные науки» представлены следующие работы:

  • «Мертвый лев: Посмертная биография Дарвина и его идей» Максима Винарского,
  • «Этюды о частицах: от рентгеновских фотонов до бозона Хиггса» Алексея Левина,
  • «Про кабанов, бобров и выхухолей» Надежды Панковой.

В категории «Гуманитарные науки» номинированы:

  • «Он увидел солнце. Егор Летов и его время» Александра Горбачева.
  • «Император Святой Руси» Константина Ерусалимского,
  • «Сто дней во власти безумия: руандийский геноцид 1994 г.» Ивана Кривушин,.
  • «За нацию и порядок! Центральная Европа и Балканы между мировыми войнами» Ярослава Шимова и Андрея Шарого.

Премия «Просветитель. Перевод»

В разделе «Естественные и точные науки» отмечены:

  • «Шерсть дыбом: Медведи-взломщики, макаки-мародеры и другие преступники дикой природы» Мэри Роуч,
  • «Это база: Зачем нужна математика в повседневной жизни» Иэна Стюарта,
  • «Царство игры. Зачем осьминоги играют в мяч, обезьяны приземляются на брюхо, а слоны катаются по грязи и что это говорит нам о жизни» Дэвида Туми,
  • «Слон во Вселенной. 100 лет в поисках темной материи» Говерта Шиллинга.

В номинации «Гуманитарные науки» представлены:

  • «Пиноккио. Философский анализ» Джорджо Агамбена,
  • «В тени богов. Императоры в мировой истории» Доминика Ливена,
  • «Немецкая катастрофа. Размышления и воспоминания» Фридриха Мейнеке,
  • «Конец времен» Петра Турчина.

Состав жюри премии «Просветитель» возглавил Александр Архангельский. В жюри премии «Просветитель. Перевод» председательствует Олег Воскобойников.

Финалистов премии «Просветитель. Перевод» выбирало жюри под председательством Олега Воскобойникова, соучредителя и научного руководителя «Страдариума», медиевиста, доктора исторических наук, доктора Высшей школы социальных наук в Париже.

Екатерина Аксенова — автор телеграм-канала и блога о научно-популярных книгах prometa.pro, ведущая книжных клубов.

Виктор Сонькин — филолог, журналист и переводчик, кандидат филологических наук, лауреат премии «Просветитель» 2013 года за книгу «Здесь был Рим».

Юлия Синеокая* — доктор философских наук, историк философии, Сорбонна-Пантеон.

Короткий список спецнаграды «ПолитПросвет» будет опубликован 23 сентября. Лауреаты группы премии «Просветитель» станут известны 20 ноября.

Дмитрий Зайцев
Справка

* внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов

