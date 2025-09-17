Новости общества

Пилота, летевшего в Татарстан, оштрафовали за нарушения безопасности полетов

09:45, 17.09.2025

Он не имел права на управление воздушным судном

Фото: предоставлено пресс-службой Приволжской транспортной прокуратуры

Куйбышевская транспортная прокуратура выявила факт незаконного осуществления полета, в результате которого пилот, направлявшийся в Татарстан, привлечен к административной ответственности. Об этом пишет пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Как установлено прокуратурой, в сентябре житель Пензенской области на самолете Ан-2 осуществлял полет по маршруту Волгоградская область — Татарстан. Из-за неисправности навигационного оборудования он совершил вынужденную посадку в поле недалеко от села Георгиевка Самарской области.

В ходе проверки выяснилось, что пилот не имел права на управление воздушным судном, самолет не был зарегистрирован, а на борту отсутствовала необходимая документация. Кроме того, пилот не получил разрешение на полет в службе организации воздушного движения.

Ему назначены штрафы на общую сумму 55 тыс. рублей.

Рената Валеева

