Ту-160 отработали пуски ракет над Баренцевым морем в рамках учений «Запад-2025»

Ракетоносцы собирают в Казани на авиационном заводе имени Горбунова

Стратегические ракетоносцы Ту-160, производимые на Казанском авиационном заводе им. С.П. Горбунова, выполнили учебно-боевые задачи над нейтральными водами Баренцева моря в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025». Об этом сообщили в Минобороны.

В ходе полета экипажи отработали электронные пуски крылатых ракет воздушного базирования по критически важным объектам условного противника.



По информации Минобороны, «стратегов» во время полета сопровождали истребители-перехватчики МиГ-31 Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила около четырех часов.

В ведомстве подчеркнули, что учебно-боевые задачи выполнялись с учетом боевого опыта, полученного в ходе СВО. Все полеты самолетов ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Совместные стратегические учения РФ и Белоруссии «Запад-2025» проходят с 12 по 16 сентября. Их цель — проверка возможностей двух стран по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Рената Валеева