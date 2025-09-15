Украина планирует рекордные расходы на оборону в бюджете 2026 года

Кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год

Фото: Динар Фатыхов

Кабмин Украины согласовал проект госбюджета на 2026 год, предусматривающий рекордные расходы на оборону в размере около 2,8 трлн гривен (примерно $68 млрд). Об этом сообщила украинский премьер-министр Юлия Свириденко, передает РИА «Новости».

По данным Свириденко, на сектор обороны планируется направить 27,2% ВВП, что на 168,6 млрд гривен ($4 млрд) больше, чем в 2025 году.

— Приняли проект государственного бюджета Украины на 2026 год и передаем его на рассмотрение Верховной раде... Главный приоритет бюджета — безопасность и оборона, наша социальная устойчивость. Все собственные поступления и заимствования правительство направляет на силы обороны, — написала Свириденко.

Татьяна Демина / realnoevremya.ru

Общие расходы госбюджета на 2026 год запланированы в размере 4,8 трлн гривен (около $116 млрд), что на 415 млрд гривен (около $10 млрд) больше, чем в 2025 году. Доходы ожидаются на уровне 2,826 триллиона гривен (примерно $68,6 млрд). Потребность во внешнем финансировании составит 2,8 трлн гривен (примерно $50 млрд).

Несмотря на увеличение расходов, Украина испытывает значительный дефицит бюджета. Ранее депутат Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что страна пока не нашла средств, чтобы закрыть дыру в бюджете на следующий год в размере $10 млрд.

Рената Валеева