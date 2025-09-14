В Набережных Челнах на выборах раиса проголосовали 64,22% избирателей

Об этом сообщила мэрия города

Фото: Динар Фатыхов

По дынным на 18.00 в Набережных Челнах на выборах раиса проголосовали 64,22% избирателей. Об этом сообщила мэрия города.

По данным системы ГАС «Выборы», на 15:00 в Татарстане проголосовало 51,7% от общего числа избирателей.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, выборы проходят в 20 регионах России с 12 по 14 сентября.

Елизавета Пуншева