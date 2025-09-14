Командир роты с позывным «Татарин»: «Это моя работа»

В Минобороне рассказали о достижениях бойца

Фото: Артем Дергунов

В Минобороны России рассказали об успехах командира роты с позывным «Татарин». Публикация появилась в телеграм-канале министерства.

Отмечается, что «Татарин» выполняет боевые задачи с лета 2023 года. Сразу после выпуска из Казанского танкового училища он прибыл в часть, прошел сборы и с тех пор непрерывно участвует в боевых действиях. Сегодня под его командованием работают танковые экипажи, действующие как на переднем крае, так и с заранее подготовленных позиций.

— Это моя работа. Я на это учился. А вот воины в подразделении — молодцы. Каждый показал себя только с лучшей стороны. Почти все награждены. За счет их труда ко мне появляется уважение, — считает офицер.

Елизавета Пуншева