YouTube запускает мультиязычное аудио для миллионов авторов

Новая функция позволяет зрителям смотреть видео на родном языке сразу после публикации

YouTube анонсировал расширение функции мультиязычного аудио для миллионов авторов в ближайшие недели. Теперь, когда автор из США публикует видео, фанаты из других стран смогут смотреть его на родном языке практически сразу после выхода.

Функция стартовала два года назад в рамках пилотного проекта, где небольшая группа авторов добавляла свои дубляжи на несколько языков. В среднем такие видео получали более 25% просмотров на языках, отличных от основного. Также YouTube тестирует мультиязычные превью, позволяющие локализовать миниатюры видео для зрителей на разных языках.



Шеф Ник ДиДжиованни, участвовавший в пилотном проекте, отметил, что благодаря мультиязычному аудио его аудитория расширилась, а видео теперь доступны зрителям на испанском, турецком, вьетнамском, русском, арабском и других языках.

YouTube считает, что расширение мультиязычного аудио поможет авторам увеличить охват, привлечь новую аудиторию и сделать контент более доступным для зрителей по всему миру.

Артем Гафаров