За прошедшие сутки в Татарстане произошло восемь возгораний

11:50, 10.09.2025

Три из них произошли вне жилых зданий

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане за 9 сентября подразделения противопожарной службы зарегистрировали восемь возгораний, пять из которых случились в жилом секторе.

Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 12 раз выезжали по ложным сообщениям о возгораниях. Специалисты также четыре раза оказывали содействие другим экстренным службам и участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.

В России за минувшие сутки ликвидировали пять лесных пожаров, но все еще продолжается тушение на четырех очагах в трех регионах страны.

Наталья Жирнова

