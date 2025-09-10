За прошедшие сутки в Татарстане произошло восемь возгораний
Три из них произошли вне жилых зданий
В Татарстане за 9 сентября подразделения противопожарной службы зарегистрировали восемь возгораний, пять из которых случились в жилом секторе.
Помимо тушения пожаров, сотрудники службы 12 раз выезжали по ложным сообщениям о возгораниях. Специалисты также четыре раза оказывали содействие другим экстренным службам и участвовали в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
На водных объектах республики за отчетный период происшествий не зафиксировано.
В России за минувшие сутки ликвидировали пять лесных пожаров, но все еще продолжается тушение на четырех очагах в трех регионах страны.
