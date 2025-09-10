Сегодня в Татарстане ожидается до +21 градуса

Будет переменная облачность, без существенных осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер северный, северо-западный 6—11 м/с. Утром температура составит порядка +8 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +16 до +21 градуса.

Галия Гарифуллина