Завтра в Татарстане ожидается туман

12:59, 07.09.2025

Об этом предупредил Гидрометцентр Татарстана

Завтра в Татарстане ожидается туман
Фото: Мария Зверева

Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.

Ночью и утром 8 сентября на территории республики, включая Казань, местами ожидается туман.

С воскресенья, 7 сентября, Татарстан окажется под влиянием северного антициклона, что принесет бабье лето. В это время осадки маловероятны, а дневные температуры будут достигать 19—24 градусов. Ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов.

Рената Валеева

