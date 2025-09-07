Завтра в Татарстане ожидается туман
Об этом предупредил Гидрометцентр Татарстана
Гидрометцентр Татарстана предупредил об ухудшении погодных условий.
Ночью и утром 8 сентября на территории республики, включая Казань, местами ожидается туман.
С воскресенья, 7 сентября, Татарстан окажется под влиянием северного антициклона, что принесет бабье лето. В это время осадки маловероятны, а дневные температуры будут достигать 19—24 градусов. Ночью температура будет колебаться от 7 до 12 градусов.
