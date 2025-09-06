Ринат Фахретдинов нокаутировал Андреаса Густафссона на UFC Fight Night 258

Бой в полусреднем весе (до 77 кг) завершился техническим нокаутом в первом раунде

Фото: скриншот с трансляции

На турнире UFC Fight Night 258 в Париже боец из Татарстана Ринат Фахретдинов одержал победу над шведом Андреасом Густафссоном. Бой в полусреднем весе (до 77 кг) завершился техническим нокаутом в первом раунде.

Фахретдинову 33 года, он начал свою карьеру в смешанных единоборствах в 2013 году и с 2022 года выступает в UFC. В последнем бою, который состоялся в октябре на UFC 308, он победил бразильца Карлоса Леала единогласным решением судей.

Андреас Густафссон, которому 34 года, дебютировал в UFC в июне, выиграв у американца Хаоса Уильямса также единогласным решением.

Анастасия Фартыгина