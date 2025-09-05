Суд в Татарстане взыскал 3,1 млн рублей по делу о незаконной уплате налогов
Прокуратура считает, что данная операция не преследовала цели исполнения законных налоговых обязательств
Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковое заявление прокуратуры об оспаривании сделки по перечислению денежных средств между ООО «Возрождение М» и ООО «Фаззура», а также взыскании с ответчиков свыше 3,1 млн рублей в доход государства. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
ООО «Возрождение М» перечислило налоговому органу свыше 3,1 млн рублей за ООО «Фаззура» в счет уплаты налога этой фирмы. Прокуратура считает, что данная операция не преследовала цели исполнения законных налоговых обязательств, а была направлена на вывод финансовых ресурсов из оборота и последующее их обналичивание.
Согласно законодательству, ООО «Возрождение М» не имело права перечислять денежные средства в счет уплаты налога за другое юридическое лицо. Прокуратура квалифицировала указанные действия как согласованные и совершенные с целью злоупотребления правом на возврат налоговой задолженности третьими лицами.
