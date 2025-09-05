Суд в Татарстане взыскал 3,1 млн рублей по делу о незаконной уплате налогов

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана удовлетворил исковое заявление прокуратуры об оспаривании сделки по перечислению денежных средств между ООО «Возрождение М» и ООО «Фаззура», а также взыскании с ответчиков свыше 3,1 млн рублей в доход государства. Об этом сообщили в прокуратуре республики.

ООО «Возрождение М» перечислило налоговому органу свыше 3,1 млн рублей за ООО «Фаззура» в счет уплаты налога этой фирмы. Прокуратура считает, что данная операция не преследовала цели исполнения законных налоговых обязательств, а была направлена на вывод финансовых ресурсов из оборота и последующее их обналичивание.

Согласно законодательству, ООО «Возрождение М» не имело права перечислять денежные средства в счет уплаты налога за другое юридическое лицо. Прокуратура квалифицировала указанные действия как согласованные и совершенные с целью злоупотребления правом на возврат налоговой задолженности третьими лицами.



Рената Валеева