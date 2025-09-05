Кабмин предложил увеличить срок давности за прокат фильмов без лицензии до года

В настоящее время срок для выявления обстоятельств дела составляет всего двое суток с момента выявления нарушения

Фото: Максим Платонов

Правительство России внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на усиление контроля за прокатом и показом фильмов. Предлагается увеличить срок давности для привлечения к административной ответственности за осуществление проката или показа фильма без прокатного удостоверения до одного года. Соответствующий документ опубликован в электронной базе.

Законопроектом вносятся изменения в КоАП. Срок давности по статье 14.58 КоАП (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм) предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время срок для выявления обстоятельств дела составляет всего двое суток с момента выявления нарушения.

Кроме того, законопроект предусматривает возможность проведения административного расследования по данной статье. Как указано в пояснительной записке, эти изменения позволят должностным лицам Минкультуры проводить опросы свидетелей и привлекаемых к ответственности лиц, а также запрашивать необходимые документы для установления лиц, осуществляющих демонстрацию фильмов без необходимых разрешений.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Авторы инициативы отмечают, что действующие нормы не позволяют сотрудникам Минкультуры полноценно расследовать подобные правонарушения из-за нехватки времени и сведений. Это приводит к возврату материалов дела судами на доработку и в конечном счете к прекращению дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или истечением срока давности.



Рената Валеева