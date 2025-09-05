В России ввели пилотный режим доступа к значимым сервисам при ограничениях связи
Список сервисов будет пополняться
Операторы связи в России начали в пилотном режиме предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в периоды ограничения работы мобильного интернета, сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.
— Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности, — говорится в сообщении.
Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал о подготовке соответствующей схемы доступа еще в августе.
В период ограничений пользователям будут доступны:
- социальные сети;
- маркетплейсы;
- навигаторы и сервисы заказа такси;
- службы доставки и приложения супермаркетов;
- личные кабинеты операторов связи;
- «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства.
Список сервисов будет пополняться.
С июня в российских регионах наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета, зачастую связанные с мерами безопасности из-за участившихся атак украинских беспилотников.
