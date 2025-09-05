Новости технологий

В России ввели пилотный режим доступа к значимым сервисам при ограничениях связи

15:34, 05.09.2025

Список сервисов будет пополняться

Фото: Артем Дергунов

Операторы связи в России начали в пилотном режиме предоставлять доступ к социально значимым российским сервисам в периоды ограничения работы мобильного интернета, сообщило Минцифры в своем телеграм-канале.

— Наиболее востребованные и социально значимые российские сервисы и сайты будут доступны гражданам в периоды ограничений работы мобильного интернета по причине безопасности, — говорится в сообщении.

Министр цифрового развития Максут Шадаев сообщал о подготовке соответствующей схемы доступа еще в августе.

В период ограничений пользователям будут доступны:

  • социальные сети;
  • маркетплейсы;
  • навигаторы и сервисы заказа такси;
  • службы доставки и приложения супермаркетов;
  • личные кабинеты операторов связи;
  • «Госуслуги», платформа для дистанционного голосования, сайты президента и правительства.

Список сервисов будет пополняться.

С июня в российских регионах наблюдаются перебои в работе мобильной связи и интернета, зачастую связанные с мерами безопасности из-за участившихся атак украинских беспилотников.

Рената Валеева

