Британская рок-группа Radiohead впервые за семь лет проведет концерты

Британская рок-группа Radiohead объявила о своих первых концертах за семь лет, которые состоятся в конце 2025 года, пишет The Rolling Stone.

Выступления начнутся с 4 ноября в Мадриде на арене Movistar Arena, вмещающей 15 тыс. зрителей. Группа также запланировала концерты в Болонье, Лондоне и Копенгагене, а заключительная серия выступлений пройдет в Берлине с 8 по 12 декабря на арене Uber Arena.

Последний раз Radiohead выступала в 2018 году в рамках тура в поддержку своего альбома A Moon Shaped Pool. С тех пор участники группы сосредоточились на сольной карьере. Вокалист Том Йорк и гитарист Джонни Гринвуд создали новую группу The Smile, которая выпустила три альбома с 2022 года.

Radiohead была основана в 1985 году выпускниками частной школы в Оксфордшире. Группа известна своим уникальным стилем, который сочетает элементы альтернативного рока, брит-попа и электронной музыки. Альбомы группы, такие как The Bends, OK Computer и Kid A, продались тиражом более 30 млн копий. Radiohead трижды становилась лауреатом премии «Грэмми» за лучший альтернативный альбом.

Анастасия Фартыгина