В Удмуртии подростков обвиняют в попытке теракта на оборонном заводе

Юноши связались с представителем украинских спецслужб через мессенджер. Им было поручено организовать теракт на объекте ОПК в Ижевске

Фото: Максим Платонов

В Удмуртии троим подросткам предъявили обвинение в покушении на террористический акт. Следком России совместно с ФСБ пресек их преступные намерения. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома.

По версии следствия, 15-, 16— и 17-летние юноши в июле 2025 года связались с представителем украинских спецслужб через популярный мессенджер. Им было поручено организовать теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске.

Два из подростков получили самодельное взрывное устройство. Однако в августе 2025 года, когда они пытались заложить устройство у проходной завода, их задержали сотрудники УФСБ. В отношении обвиняемых суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

Следственные органы подчеркивают важность объяснения детям опасности общения с незнакомцами в интернете, которые могут предложить «легкий заработок» или призвать к преступным действиям.

Анастасия Фартыгина