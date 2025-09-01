В Казани пьяный водитель на Lada устроил погоню и попытался скрыться в СНТ

Инцидент произошел на территории СНТ «Энергетик»

31 августа 2025 года сотрудники Госавтоинспекции Казани задержали 34-летнего жителя города, который, находясь в состоянии опьянения, пытался скрыться от правоохранителей на автомобиле Lada Largus. Об этом сообщили в пресс-службе.

Экипаж заметил авто, водитель которого, увидев полицейских, совершил резкий разворот и начал движение в обратном направлении. После непродолжительной погони водитель заехал на территорию садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Энергетик», где возле одного из дачных домов остановился и попытался скрыться бегством.

Сотрудникам полиции удалось задержать нарушителя в пешем порядке. При задержании мужчина, находившийся с явными признаками алкогольного опьянения, оказал сопротивление. В отношении задержанного была применена сила и наручники.



Автомобиль помещен на специализированную охраняемую стоянку.

Рената Валеева