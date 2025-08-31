В Татарстане на М-12 открыли пять новых съездов

Это улучшило транспортную логистику

Фото: скриншот с телеграм-канала "Автодора"

В Татарстане на трассе М-12 «Восток» открыли пять новых съездов. Об этом сообщает прес-служба «Автодора».

Два съезда появились на 780-м км. Благодаря им стало проще добираться до Москвы, и к одному из основных курортов Татарстана — в поселок городского типа Камское Устье.

Еще два съезда открыли на 804-м км. Казань стала ближе, как и развивающийся логистический узел в пригороде столицы Татарстана.

скриншот с телеграм-канала "Автодора"

Благодаря съезду на 822-м км улучшилась логистика к местному аэропорту, а также развивающемуся курорту в Лаишево.

В середине августа на М-12 появилась музыкальная разметка для повышения внимания водителей. Теперь проехать под «Калинку-малинку» можно на 144-м км трассы М-12 во Владимирской области, по направлению из Москвы в Казань.



Елизавета Пуншева