«Ак Барс» назвал состав на контрольный матч с «Нефтехимиком»

Карпухин дебютирует за казанскую команду

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» определился с составом на контрольный матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Игра станет заключительной для команд в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Защитник Илья Карпухин дебютирует за «Ак Барс» в третьей паре обороны, его напарником станет Степан Фальковский. В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, сменщик — Михаил Бердин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Встреча стартует в 15:00 по московскому времени, игру в прямом эфире покажут в соцсетях «Ак Барса».

Зульфат Шафигуллин