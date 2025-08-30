«Ак Барс» назвал состав на контрольный матч с «Нефтехимиком»
Карпухин дебютирует за казанскую команду
«Ак Барс» определился с составом на контрольный матч с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Игра станет заключительной для команд в рамках подготовки к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Защитник Илья Карпухин дебютирует за «Ак Барс» в третьей паре обороны, его напарником станет Степан Фальковский. В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, сменщик — Михаил Бердин.
Встреча стартует в 15:00 по московскому времени, игру в прямом эфире покажут в соцсетях «Ак Барса».
