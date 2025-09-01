Сегодня в Татарстане будет до +30 градусов

Преимущественно без осадков

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный с переходом на южный, юго-восточный 3—8 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. Утром температура составит порядка +16 градусов. Днем в Татарстане будет от +25 до +30 градусов.

Галия Гарифуллина