«Ак Барс» подписал однолетний контракт с Карпухиным

Перед переходом защитник покинул СКА

Бывший защитник СКА Илья Карпухин официально перешел в «Ак Барс». Хоккеист подписал однолетнее соглашение с казанским клубом.

В июне Карпухин продлил контракт с питерским СКА, однако 27 августа стороны расторгли договор.

Ранее Карпухин уже работал под руководством нынешнего главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина в «Тракторе».

— Очень рад присоединиться к команде с такой историей. «Ак Барс» — топ-клуб во всем, он всегда борется за высокие места, а Казань — классный город, в котором приятно играть. Мы знакомы со всем тренерским штабом, уже работали вместе, поэтому адаптация к новой команде должна пройти быстро. На льду готов делать все возможное, чтобы помогать команде. Могу пообещать, что точно не буду равнодушным и буду отдавать себя в каждой игре, — цитирует Карпухина клубная пресс-служба.

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Карпухин играл за «Трактор» и СКА. В питерскую команду защитник перебрался по ходу прошлого сезона в результате обмена с челябинским клубом. В КХЛ хоккеист успел провести 416 матчей, в которых набрал 97 (28+69) очков при показателе полезности «+29».

Зульфат Шафигуллин