В аэропорту Калининграда отменили вылет в Казань, еще 25 рейсов задерживаются

Всего в воздушной гавани отменено восемь рейсов

Фото: Максим Платонов

Пассажиры, планировавшие вылет рейсом N4 732 авиакомпании Nordwind Airlines из калининградского аэропорта «Храброво» в Казань, столкнулись с отменой рейса. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет был запланирован на 18:50 по местному времени, а прибытие в Казань — на 06:05 25 августа.

Отмена связана с временными ограничениями использования воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, что привело к изменениям в расписании движения воздушных судов в аэропорту «Храброво», включая отмены и задержки рейсов.

Всего в калининградском аэропорту отменено восемь рейсов: пять в Санкт-Петербург, один в Казань и два в Москву.

Помимо отмен, наблюдаются значительные задержки. На вылет задерживаются восемь рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Киров, Саратов и Псков, а на прилет — 17 рейсов из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Саратова, Пскова и Кирова.



Рената Валеева