Для пригородного поезда Нижнекамск — Ижевск добавят остановку на станции Лудзя в Удмуртии

Поезд будет прибывать на станцию Лудзя в 17:43 по местному времени

Фото: Максим Платонов

С 25 августа пригородный поезд № 6677/6678 сообщением Нижнекамск — Ижевск будет делать дополнительную остановку на станции Лудзя, расположенной в Удмуртии. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Татарстана.



Поезд будет прибывать на станцию Лудзя в 17:43 по местному времени. График движения по остальным станциям маршрута остается без изменений.

Напомним, что электропоезд ежедневно отправляется из Нижнекамска в 12:35 и прибывает в Ижевск в 18:02 по местному времени. Общее время в пути составляет 4 часа 27 минут.

Ранее было принято решение об увеличении составности поездов, курсирующих по маршруту Казань — Ижевск — Казань.

Рената Валеева