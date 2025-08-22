Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выручку на 12,8%
Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» за первое полугодие 2025 года выросла до 188,7 млрд рублей
Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», входящих в СИБУР, за первое полугодие 2025 года выросла на 12,8% и составила 188,7 млрд рублей, следует из РСБУ отчетности предприятий за этот период.
Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь — июнь 2025 года увеличилась на 14% — до 132,2 млрд рублей. Выручка «Казаньоргсинтеза» поднялась на 9,9% — до 56,5 млрд рублей.
Прибыль от продаж предприятий в сравнении с январем — июнем 2024 года увеличилась на 1,6% — до 36 млрд рублей.
Справка
СИБУР реализует в Татарстане ряд проектов, обеспечивающих увеличение технологической независимости страны. В Нижнекамске компания ведется строительство производства гексена, стирольной цепочки и металлоценового полиэтилена. Начато строительство нового этиленопровода между «Нижнекамскнефтехимом» и «Казаньоргсинтезом». В Казани СИБУР ведет строительство крупнейшего в России производства катализаторов для получения полиэтилена и полипропилена, а также центра научных исследований и масштабирования технологий.
