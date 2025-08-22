Предприятия СИБУРа в Татарстане увеличили выручку на 12,8%

Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза» за первое полугодие 2025 года выросла до 188,7 млрд рублей

Фото: предоставлено пресс-службой СИБУРа

Совокупная выручка «Нижнекамскнефтехима» и «Казаньоргсинтеза», входящих в СИБУР, за первое полугодие 2025 года выросла на 12,8% и составила 188,7 млрд рублей, следует из РСБУ отчетности предприятий за этот период.

Выручка «Нижнекамскнефтехима» за январь — июнь 2025 года увеличилась на 14% — до 132,2 млрд рублей. Выручка «Казаньоргсинтеза» поднялась на 9,9% — до 56,5 млрд рублей.

Прибыль от продаж предприятий в сравнении с январем — июнем 2024 года увеличилась на 1,6% — до 36 млрд рублей.

