Сегодня в Татарстане до +28 градусов
Местами возможны кратковременный дождь, гроза
Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +23 до +28 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.
