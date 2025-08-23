Сегодня в Татарстане до +28 градусов

Местами возможны кратковременный дождь, гроза

Фото: Реальное время

Сегодня в Татарстане будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Утром в отдельных районах туман. Ветер юго-восточный, южный 6—11 м/с, местами порывами 15—17 м/с. Утром температура составит порядка +14 градусов. Днем в Татарстане ожидается от +23 до +28 градусов, в Казани — от +24 до +26 градусов.

Галия Гарифуллина