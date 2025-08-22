Шесть колледжей и техникумов Татарстана показали худшие результаты приема студентов

В список отстающих вошли организации из Черемшанского, Мензелинского, Бугульминского и Балтасинского районов

Фото: Максим Платонов

В Татарстане шесть профессиональных образовательных организаций в 2024 году не выполнили целевые показатели по приему студентов. Все эти учебные заведения второй год подряд демонстрируют низкие показатели, не достигающие 95% от плановых цифр. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на августовском педагогическом совещании.

Наименьший процент приема зафиксирован в Тетюшском сельскохозяйственном техникуме, где целевой показатель выполнен лишь на 64,5%. За ним следует Дрожжановский техникум отраслевых технологий с показателем 75,7%. В список отстающих также вошли организации из Черемшанского, Мензелинского, Бугульминского и Балтасинского районов.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Министерство образования и науки республики призвало руководство указанных учебных заведений принять срочные меры для исправления сложившейся ситуации и повышения привлекательности образовательных программ.

Рената Валеева