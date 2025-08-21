Казань примет этно-оперу «Князь Владимир» с обновленным составом

В опере не будет Ярослава Дронова (Shaman) и Николая Расторгуева, игравшего воеводу Федора

Фото: Максим Платонов

Этно-опера «Князь Владимир» народного артиста России Игоря Матвиенко впервые будет представлена в Казани с новым составом исполнителей. Об этом сообщил сам композитор в интервью ТАСС. Премьерные показы обновленной версии пройдут также в Нижнем Новгороде и Самаре.

Изменения коснулись исполнителей главных ролей: заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman), исполнявшего партию князя Владимира, и народного артиста РФ Николая Расторгуева, игравшего воеводу Федора, заменили Даниил Благов и Павел Расторгуев, сын Николая Расторгуева, соответственно.

— Сейчас мы планируем три города: Нижний Новгород, Самару и Казань. Конечно, голоса Ярослава [Дронова] и Николая [Расторгуева] фантастические с этническими мотивами, однако из-за загруженного графика артистов мы сменили состав, — пояснил Игорь Матвиенко.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Композитор отметил, что опера «Князь Владимир», над которой он работал около 15 лет, является для него особенным проектом.

— Это мое самое долгое произведение. Удивительно, что меня очень увлек X век, сама фигура князя Владимира уникальная, он не просто деятель, он святой правитель.

Матвиенко также рассказал, что билеты на первый показ оперы с участием Ярослава Дронова были распроданы за неделю, что свидетельствует о большом интересе публики к произведению.

Рената Валеева