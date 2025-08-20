В Казани увековечат память драматурга Туфана Миннуллина мемориальной доской

На доске на татарском и русском языках будет размещена надпись: «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин»

Фото: предоставлено пресс-службой Госсовета РТ

На фасаде дома №16а по улице Толстого в Казани может появиться мемориальная доска в память о выдающемся татарском драматурге, писателе и общественном деятеле Туфане Миннуллине. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте Кабмина Татарстана.

С предложением об установке мемориальной доски выступили Минкульт республики и Союз писателей Татарстана.

На доске на татарском и русском языках будет размещена надпись: «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин».

Администрации Казани предстоит определить организацию, которая будет отвечать за содержание и сохранность мемориальной доски.

Миннуллин родился 25 августа 1935 года в деревне Большое Мереткозино. Он учился в Театральном училище имени М.С. Щепкина и работал актером в Мензелинском академическом театре. Здесь в 1962 году была поставлена его комедия «Люди нашего села», тогда же его пьеса-сказка «Азат» была инсценирована в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

С 1968 года Миннуллин профессионально занимался литературной деятельностью и был председателем правления Союза писателей ТАССР с 1984 по 1989 год. Он также избирался народным депутатом СССР.

Туфан Миннуллин скончался 2 мая 2012 года в Казани и похоронен на Ново-Татарском кладбище.

Анастасия Фартыгина