В Казани увековечат память драматурга Туфана Миннуллина мемориальной доской
На доске на татарском и русском языках будет размещена надпись: «В этом доме жил известный драматург, писатель, публицист, общественный деятель Туфан Миннуллин»
На фасаде дома №16а по улице Толстого в Казани может появиться мемориальная доска в память о выдающемся татарском драматурге, писателе и общественном деятеле Туфане Миннуллине. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте Кабмина Татарстана.
- С предложением об установке мемориальной доски выступили Минкульт республики и Союз писателей Татарстана.
Администрации Казани предстоит определить организацию, которая будет отвечать за содержание и сохранность мемориальной доски.
Миннуллин родился 25 августа 1935 года в деревне Большое Мереткозино. Он учился в Театральном училище имени М.С. Щепкина и работал актером в Мензелинском академическом театре. Здесь в 1962 году была поставлена его комедия «Люди нашего села», тогда же его пьеса-сказка «Азат» была инсценирована в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.
С 1968 года Миннуллин профессионально занимался литературной деятельностью и был председателем правления Союза писателей ТАССР с 1984 по 1989 год. Он также избирался народным депутатом СССР.
Туфан Миннуллин скончался 2 мая 2012 года в Казани и похоронен на Ново-Татарском кладбище.
