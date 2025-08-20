Сельские жители Татарстана активно внедряют умные технологии в быт

Самыми активными пользователями стали жители в возрасте от 35 до 44 лет, а общее количество умных устройств увеличилось на 37%

За последний год количество умных устройств в селах Татарстана увеличилось на 37%. Такими данными поделились аналитики «МегаФона».

Лидером цифровизации стал Лаишевский район, жители которого составляют 15% от всех сельских пользователей «умных» устройств. Вторую позицию занимает Тукаевский район — 12%, а замыкает тройку лидеров Высокогорский район, где показатель составляет 10%.

Согласно данным, большинство пользователей — это жители в возрасте от 35 до 44 лет, которые составляют 39% от общего числа. На втором месте находятся сельчане 45—54 лет (24%), за ними следуют жители 25—34 лет (17%). Менее активны пользователи старше 55 лет: доля аудитории 55—64 лет составляет 13%, а старше 65 лет — всего 4%. Молодежь младше 25 лет представлена минимально — 3% от всех пользователей.

Примечательно, что мужчины подключают умные устройства в сельской местности в четыре раза чаще женщин.

Рост потребления данных умными устройствами также демонстрирует положительную динамику. За год объем передаваемых данных увеличился на 17%. Наибольший вклад в этот показатель вносят системы умного дома, которыми сельские жители активно управляют через мобильные приложения, звонки и СМС-команды.

Наталья Жирнова