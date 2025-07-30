В 61 селе Татарстана Билайн запустил скоростной 4G-интернет

Билайн подключил к высокоскоростному мобильному интернету 61 малый населенный пункт в 29 районах Республики Татарстан

Фото: Артем Дергунов

4G-связь от Билайна появилась в следующих селах, поселках и деревнях:

Арский район — Верхний Азяк, Нуса, Сердебаш, Старый Кырлай, Янга-Сала;

— Верхний Азяк, Нуса, Сердебаш, Старый Кырлай, Янга-Сала; Бавлинский район — Николашкино, Ташлы;

— Николашкино, Ташлы; Высокогорский район — Суксу;

— Суксу; Елабужский район — Большое Елово;

— Большое Елово; Заинский район — Кармалка, Сарсаз-Багряж, Шикмамаево;

— Кармалка, Сарсаз-Багряж, Шикмамаево; Мамадышский район — Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Сотово, Старая Чабья, Уразбахтино, Чаксы;

— Крещеная Ерыкса, Малые Кирмени, Сотово, Старая Чабья, Уразбахтино, Чаксы; Нурлатский район — Бутаиха, Вишневая Поляна;

— Бутаиха, Вишневая Поляна; Тукаевский район — Авлаш, Кырныш, Новый Мусабай;

— Авлаш, Кырныш, Новый Мусабай; Черемшанский район — Лагерка и др.

Полный список населенных пунктов смотрите на билайн now.

Это произошло благодаря участию Билайна в федеральном проекте по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуется по инициативе Минцифры России. В проект включены села, поселки и деревни, население которых не превышает 500 человек.

Сельчане получили возможность комфортно пользоваться цифровыми сервисами на базе интернета оператора: общаться с родными и друзьями по видеосвязи, работать в банковских приложениях и с порталом госуслуг, совершать покупки на маркетплейсах и др.

Мобильная связь развернута с применением новых технологий. Например, хорошее качество звука во время телефонных звонков достигается благодаря сервису VoLTE*, работающему в Татарстане с декабря 2021 года.

«Для нас в Билайне важно, чтобы современные технологии и те возможности, которые они дают, были одинаково доступны всем клиентам в республике. И наше участие в проекте УЦН — это еще один шаг к тому, чтобы высокоскоростной мобильный интернет стал реальностью не только в крупных городах, но и в сельской местности. В рамках программы этим летом мы обеспечили 4G-связью более шести десятков деревень Татарстана, и сегодня их жители могут пользоваться всеми преимуществами скоростной сети — от онлайн-образования до развлечения», — комментирует директор Казанского отделения Билайна Анвар Шахмаев.

Напомним, для использования скоростного мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и сим-карта, выпущенная после 2016 года. Обменять сим-карту на поддерживающую стандарт 4G можно в любом салоне Билайна.



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