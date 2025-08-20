В Московском районе Казани десятки домов останутся без воды

Подача воды прекратится с 9 утра 21 августа и продлится сутки

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

С 9:00 утра 21 августа 2025 года до 9:00 утра 22 августа 2025 года временно прекратится подача воды. Об этом сообщает столичный «Водоканал». Под временным прекращением подачи воды окажутся 11 многоквартирных жилых домов.

Под отключения попадут дома, расположенные по следующим адресам: улица Кулахметова, дома №15, 17 корпус 1–4, 19, 21, 23, 25 корпуса 1–2, 15а, 17а, 17/1, 17/2, 19б, 23а и улица Сабан, дом №7б.

Автомобили-цистерны с питьевой водой разместят по заявкам, которые принимаются по номеру телефона: +7(843)231-62-60.

Дмитрий Зайцев