В Московском районе Казани в 11 домах отключат воду из-за ремонтных работ

Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 21 августа до 09:00 22 августа

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением работ по улучшению водоснабжения 21 и 22 августа 2025 года будет временно прекращено водоснабжение по ряду адресов. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Водоснабжение будет отсутствовать с 09:00 21 августа до 09:00 22 августа по следующим адресам:

ул. Кулахметова, 15, 17 корп.1, 2, 3, 4; 19, 21, 23, 25 корп.1, 2; 15а, 17а, 17/1, 17/2, 19б, 23а;

ул. Сабан, 7б.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Всего под отключение водоснабжения попадут 11 многоквартирных жилых домов Московского района.

Рената Валеева