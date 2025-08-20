В Краснодарском крае задержаны подозреваемые в подготовке теракта на Крымском мосту

Авто должно было быть передано другому водителю, который, не подозревая о взрывчатке, должен был выехать на мост и стать невольным террористом-смертником

В Старонижестеблиевской Краснодарского края задержаны лица, перевозившие автомобиль с замаскированным взрывным устройством, предназначенным для совершения теракта на Крымском мосту. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации агентства, пособники украинских спецслужб, перевозившие начиненную взрывчаткой машину на автовозе, были задержаны на обочине трассы.

Ранее ФСБ сообщила о предотвращении попытки подрыва Крымского моста с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. По данным ФСБ, автомобиль Chevrolet Volt, в котором было тщательно замаскировано взрывное устройство, был доставлен в Россию с Украины транзитом через ряд стран, а непосредственно в Россию ввезен из Грузии через международный пункт пропуска «Верхний Ларс».

По информации ФСБ, автомобиль должен был быть передан другому водителю, который, не подозревая о взрывчатке, должен был выехать на Крымский мост «и стать невольным террористом-смертником».

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что автомобиль был начинен 130 кг взрывчатого вещества.

— Подрыв Крымского моста должен был сорвать переговоры, — заявили в Госдуме.

Рената Валеева